El sábado 9 de febrero se jugó la primera fecha del torneo de Primera División del fútbol femenino. El azar llevó a que Boca y River jugaran entre ellas. El clásico tocaba en el primer partido del año. Un encuentro para vivir con los dientes apretados por todo lo que significa. Sin embargo, la sororidad fue más grande que cualquier rivalidad futbolística. Todas juntas levantaron un trapo: “Por un fútbol femenino profesional”. Un mensaje sencillo y directo. De fondo no estaba el Monumental ni el alambrado de la cancha auxiliar. No fue casualidad. Las chicas no pudieron hacer la foto dentro del campo de juego. Un grupo de dirigentes les “sugirió” que podía haber sanciones y multas si la protesta se hacía en el césped. No es la primera vez.

A todos los planteles del fútbol femenino les "sugieren" cosas con respecto a esta lucha. "Son jugadores de AFA, fíjense. Puede haber multas y quita de puntos. Tengan cuidado". O, simplemente, "Chicas, acá no se puede". Son sólo algunas de las bajadas de línea que reciben las mujeres que quieren mostrar su reclamo. Sin embargo, no hubo sólo comentarios. Las amenazas también fueron directas.

Macarena Sánchez es jugadora de fútbol y es una de las deportistas que arrancó la lucha de la profesionalización del fútbol femenino. A principio de año, luego de que su pedido se haga visible, apareció en su Instagram un mensaje que decía: "Maca, hay muchas personas enojadas por tus denuncias. Hay bastante dinero por tu cabeza. Vas a morir pronto". Y una foto de un arma. La denuncia se viralizó y el caso empezó a hacerse conocido.

Al 14 de febrero de 2019, las amenazas fueron repudiadas por el Senado de la Nación, por los medios de comunicación y por algunos colegas deportistas. No obstante, desde la AFA no hubo un solo comunicado en repudio de estas intimidaciones.

Senado 2.jpg

Incluso, por el momento, no se conocieron declaraciones de Claudio Tapia sobre lo que pasará con el fútbol femenino de aquí en adelante. De hecho, luego de la renuncia de Ricardo Pinela –Vicepresidente de la UAI, club que "cortó" a Macarena Sánchez- la comisión de Fútbol Femenino de AFA está acéfala.

En este contexto, las chicas mantienen la idea de seguir con el reclamo. No sólo por la profesionalización, sino también por la igualdad.