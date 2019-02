Víctor Blanco sin filtro: "El Chacho me dijo que Centurión no juega más'"

En ese momento, aunque se le notaba la bronca, el DT respiró profundo y se contuvo. Pero, como era de esperar, una vez en el vestuario la decisión ya estaba tomada: el crack ya no entraría en su consideración. Así lo reveló el presidente de la institución, Víctor Blanco, en diálogo con 90 minutos de Fútbol: "El Chacho me dijo que Centurión no juega más. Me lo comunicó a mí y a los dirigentes que estábamos ahí".

Más allá de esta revelación, el mandatario dejó abierta la posibilidad de un futuro diálogo: "Hay que esperar porque son momentos en los que las revoluciones están a mil”. Sin embargo, la resolución final no se encuentra entre las urgencias del club.

BLANCO SOBRE CENTURIÓN

"Creemos que es la mejor medida que podemos haber tomado. Superados estos dos partidos que tenemos por delante, analizaremos la situación", afirmó.

Según algunos medios, si la relación entre el futbolista y el director técnico no se reconstruye, Centurión podría emigrar a la liga brasileña. Al parecer, el Inter y el Flamengo querrían sacar provecho del malestar y contratar los servicios de Ricky.

Dadas las circunstancias, en la Academia ya no estarían viendo con malos ojos su alejamiento porque, lamentablemente, su cualidad de "revoltoso" no se limita al campo de juego. Se acabaron las chances de Centu.

