Gabriel Heinze, emocionado en su primera práctica

En su primera charla de este nuevo ciclo, Heinze detalló que cuando entró al campo de entrenamiento se le vinieron varios recuerdos a la cabeza. "Por eso no quise estar mucho tiempo, para ir saboreándolo de a poquito. Me siento con muchas ganas de empezar, de ir conociendo a estos chicos y ellos a mí", dijo.

Respecto de los jugadores aclaró que todavía no estuvo mucho con ellos. "Tuvimos una charla de cinco minutos y después no les dije más nada porque no se pudo. Estos primeros días son más ejercicios de volumen, para que puedan ir agarrando más ritmo entrenamiento".

"Al grupo solamente lo conozco por ver los partidos en videos. Ahora empieza otra cosa. Primero tengo que armar el grupo y después el equipo. A medida que vayan pasando los entrenamientos veremos cosas de ellos. Es verdad que uno tiene una idea, una forma, pero en el día a día iremos viendo a los chicos. Ahí seguramente habrá algunos que sorprendan y otros menos", apuntó.

"Siempre me gustó tener dos jugadores por puesto y luego tener de 5 a 8 chicos que vienen de las inferiores. Ahora elegimos cinco chicos para que arranquen la pretemporada (entre ellos, el goleador de la reserva Pérez Tica). Acá hay jugadores de muchos años, pero eso no quiere decir que van a jugar o no van a jugar. La elección de los futbolistas es de acuerdo a lo que veo en la semana", subrayó con respecto al plantel.

En la primera práctica, el plantel mostró a futbolistas que regresaron de sus préstamos como Stéfano Callegari, Williams Barlasina, Facundo Nadalín, Justo Giani, Brian Calderara y Alexis Rodríguez. A ellos se sumó Guillermo Ortiz, el primer refuerzo de la era Heinze, proveniente de Godoy Cruz, que justamente se inició en las inferiores leprosas.