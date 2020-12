Gabriel Heinze es el nuevo entrenador de Atlanta United

El Gringo reemplazará al escocés Stephen Glass, quien estaba en el cargo desde julio pasado, y entrenará a los argentinos Franco Escobar (ex Newell's), Eric Remedi (ex Banfield), Fernando Meza (ex San Lorenzo y Olimpo), Ezequiel Barco (ex Independiente) y Marcelino Moreno (ex Lanús).

Embed Vamos

Vamos Atlanta pic.twitter.com/0To86jFQcE — Atlanta United Fútbol Club (@VamosATLUTD) December 11, 2020

Atlanta United será el cuarto club donde el entrerriano ejercerá su rol como entrenador. Sus ciclos anteriores fueron en Godoy Cruz en 2015, Argentinos Juniors en la temporada 2016-17, donde consiguió el ascenso a Primera, y Vélez, la última institución que lo tuvo como DT.

En el Fortín, Heinze dirigió 70 partidos, de los cuales ganó 30, empató 22 y perdió 18. Además, logró el tercer puesto de la Super Liga 2019-2020 detrás de Boca y River con 36 puntos. Su salida del club de Liniers fue el el 6 de marzo de este año, cuando lo anunció en conferencia de prensa.

En tanto, el ex futbolista de la Selección Argentina comenzará a entrenar al conjunto estadounidense luego de que el miércoles próximo Atlanta dispute su partido ante América de México por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Cabe destacar que Gabriel Heinze, de 42 años, realizó su carrera como futbolista en Newell's , Paris Saint-Germain , Manchester United, Real Madrid, Sporting Lisboa, Olympique de Marsella y Roma.