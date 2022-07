Gago y un pedido especial al hincha: "Que venga con ilusión"

Por otra parte, el entrenador contó que tiene "casi confirmado" el equipo pero que todavía no habló con los jugadores. De todas maneras, adelantó que "tampoco hay tanto misterio" y que por el sector izquierdo pueden jugar Eugenio Mena o Gonzalo Piovi.

"A la gente le digo que venga a la cancha con ilusión. Este equipo está con un nivel de compromiso altísimo y va a salir a la cancha tratando de afrontar el partido de la mejor manera posible", comenzó la conferencia 'Pintita', desde Avellaneda.

Por el tema refuerzos, reveló que "pueden llegar otros en estos días antes del cierre del mercado" tras los arribos de Johan Carbonero, Maximiliano Romero y Emiliano Vecchio.

En cuanto al arbitraje, dio su punto e vista y explicó: "Nunca hablo de los árbitros, lo mismo hice siempre en mi carrera como jugador. Lo único que no me gusta es la cantidad de tiempo que perdemos con el VAR. Le pedí a los jugadores que no opinen de los árbitros porque apenas termina el partido uno habla más con el corazón que con la cabeza y eso no le sirve a nadie".

Por último, analizó a Independiente y describió que es un equipo que "tiene buenos jugadores, algunos importantes en el uno contra uno".

Racing se entrenará mañana en el turno matutino y luego quedará concentrado de cara al clásico del domingo a las 15.30 frente a su gente.

El posible equipo para el choque del domingo a las 15.30 en el Cilindro es Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi o Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Gabriel Hauche, Enzo Copetti, Tomás Chancalay o Johan Carbonero.

La Academia llegará con 10 puntos en el campeonato, con tres victorias como local en tres presentaciones.