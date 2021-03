Gaich le dio el histórico triunfo a Benevento sobre Juventus

El ex San Lorenzo jugó formó parte del once inicial en el conjunto de la región de Campania y a los 24 minutos del segundo tiempo convirtió el único gol del partido para volver a la victoria luego de once fechas sin ganar, ante el poderoso equipo del portugués.

El grito del delantero cordobés llegó gracias a un error del brasileño Arthur en la salida que sentenció con un fuerte derechazo para vencer la valla que defendía el arquero Wojciech Szczesny.

Embed

De esta manera, Gaich, de 22 años, marcó su segundo tanto con la camiseta de Benevento, que en la lucha por la permanencia le sacó siete puntos a Cagliari, el último equipo en zona de descenso, y seis a Torino al cabo de 28 jornadas.

Por su parte, Juventus está cada vez más lejos de la defensa del título ya que quedó cuarto a diez unidades de Inter, que esta fecha postergó su partido contra Sassuolo por casos de coronavirus.

En último término, cabe destacar que el cordobés Paulo Dybala está ausente en el equipo de Andrea Pirlo desde el 10 de enero por lesión y siguió la derrota de su equipo en el Juventus Stadium desde la tribuna.