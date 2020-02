Luego de las prácticas, el mediocampista Nicolás de la Cruz respondió la preguntas de la prensa. Sobre la sanción del TAS dijo: “No es algo que podamos modificar, el fallo final está y hay que adaptarse a las circunstancias que tocaron y si me das a elegir prefiero que sea en fase de grupo que falte la es raro y nunca es bueno jugar sin gente, pero ya lo sufrimos”.

Sobre el momento del equipo por la roja a Paulo Díaz; “Nadie quiere hacerse expulsar y Paulo lo sabe que debe mostrar otra cara, yo pasé por algo parecido y hay que trabajar para corregir errores”

La Superliga. “Hay muchos equipos peleando, la idea era pelear el semestre, este fue la bajada de línea de cuerpo técnico de apostar en la Superliga y la ventaja es importante para nosotros no importan los demás equipos”.

De la Cruz y su momento de juego: “Es obvio que desde que llegue fueron muy importante mis compañeros y el cuerpo técnico, antes solo jugaba con la pelota y esto es no solo lo que se debe hacer. Hay que saber jugar sin ella y el estado físico me lo permite y voy a dar todo, esto de recuperar la pelota es algo incorporado por todos, eso de recuperar alto la pelota y es lo que entrenamos en la semana y lo sabemos, me siento mejor en todo sentido y en los metros finales defino mejor y estoy afianzado en el plantel”.

