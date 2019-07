Scocco hizo un trabajo de fortalecimiento muscular y kinesiología para que no queden rastros de los desgarros de gemelo que no los dejaron en paz el semestre pasado. “Ya está perfecto, no hay rastros, y necesita ritmo y juego”, confiaron desde River tras el regreso a los entrenamientos del plantel tras la estadía en los Ángeles.

Pratto tuvo un reposo deportivo de 30 días desde que le detectaron la fisura en el sacro. Ahora que está curado y el hueso está bien arranca una mini pretemporada rápida que incluirá pelota y rutina física más dura. De cómo se vaya sintiendo desde lo físico dependerá de si juega o no el 24 de julio. “Si no hay nada raro tiene muchas chances de jugar porque se poner bien rápido”, confiaron allegados al jugador.

Gallardo los necesita porque tiene expulsado a Borré y porque Suárez recién llega el viernes a sumarse tras la poca actividad en la selección durante la Copa América. Por eso con tal panorama hoy el pibe Julián Alvarez es número puesto para esos partidos, ya que al menos hoy -a 15 días del enfrentamiento- ante Cruzeiro, es el único disponible.

De todos modos, antes de esos partidos, Gallardo tiene el compromiso de la Copa Argentina ante el Lobo de Mendoza y la idea del DT es poner lo mejor que tenga listo en estos días. Así sería un equipo sin Armani, Casco, ni Suárez quienes recién se suman el viernes a los trabajos tras el paso por la Copa América.

Entonces los 11 que podrían jugar son: Lux, Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Angileri; Nicolas de la Cruz, Enzo Pérez, Palacios e Ignacio Fernández; Alvarez y Rafa Borré. Para este partido River viajará en charter a San Luis el lunes por la tarde que viene para jugar en el estadio de la Pedrera el martes por la noche los 16 avos de la Copa Argentina ante Gimnasia d Mendoza y de seguir en el torneo se cruzará con el ganador de Godoy Cruz y Huracán.

En cuanto al partido se agotaron la semana pasada en pocos minutos las entradas que salieron a la venta por la web y este fin de semana sucederá lo mismo con las que se expenden por boletería por lo que se espera cerca de 18 mil hinchas de River para ver el primer partido oficial de la temporada.

Vale recordar que luego de este partido los compromisos de River serán Cruzeiro el 24 en el Monumental, sábado 27 ante Argentinos en Paternal y 30 julio en Belo Horizonte la revancha ante Cruzeiro.

River sigue negociando por el único refuerzo que pidió Gallardo el defensor chileno Paulo Díaz. Si bien el nuevo técnico, Branko Ivankovic, les dijo a las autoridades que lo quiere en el plantel, esperan en Argentina que el jugador insista para poder arreglar una salida en los montos que se están manejando entre los 3 y 4 millones de dólares. Gallardo habló con él hace dos meses.