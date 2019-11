Gallardo inauguró una biblioteca con su nombre en Merlo

ADEMÁS

Marcelo Gallardo se emocionó como en tantos otros momentos que le dio el fútbol en los últimos años. Pero esta vez fue por entrar a la escuela donde hizo toda la escuela primaria donde se inauguró una biblioteca futbolera con su nombre y por el acto escolar en el patio donde jugó a la pelota de niño.

Tal como sucedía cuando era chico, Gallardo entró a la escuela luego de 30 años, escuchó los himnos escolares, fue parte de la liturgia de los actos, aplaudió a las banderas de ceremonia y hasta respondió a una conferencia de prensa que le armaron los chicos como si fueran periodistas.

Ante una de las consultas sobre las ganas de jugar en primera y soñar con ser futbolista profesional, el Muñeco le dijo a los alumnos: “la carrera de futbolista no solo es triunfar, se puede entrenar, jugar a la pelota, ayudar a la salud, hacer amigos, disfrutar de grupos más allá de llegar a primera”.

Embed "TODAVÍA ESTOY EMOCIONADO PORQUE SE ME VINIERON UN MONTÓN DE RECUERDOS Y EMOCIONES"#CentralFOX | Gallardo es homenajeado en su ciudad natal, donde se inaugura una biblioteca futbolera con su nombre, y respondió algunas preguntas de alumnos de la escuela. pic.twitter.com/q2TiC5MhXk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 11, 2019

También admitió que estaba muy emocionado y sensible por el acto y agregó: “Hace 30 años pise por última vez y estoy sensible porque se me vienen muchos recuerdos de este patio y de este escuela, ya desde que atravesé esa puerta hace un rato”.

Hasta se dio el lujo de contar que le gustaba comer asado, pizza, tomar mate y el helado de dulce de leche como postre y en una consulta sobre su futuro bromeó: “Voy a contestar cómo les hago a los periodistas, no tengo nada que decir al respecto”.

River que luego de la derrota ante Central de ayer volvió al trabajo esta mañana en Ezeiza, tuvo a Gallardo dejando el predio luego del almuerzo para ser par del evento en su escuela y mañana volverá al trabajo con el equipo con el que jugará el jueves la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes con el mismo equipo que jugó el domingo en el Monumental.