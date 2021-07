Gallardo: "Me encantaría ser el entrenador de Argentina"

"Después de todo lo que viví en estos años, en un club de tanta envergadura, uno siente que está preparado para la Selección. Me encantaría ser el entrenador de Argentina en un futuro, es el deseo de cualquier entrenador, todos sueñan con levantar la Copa del Mundo", reveló el Muñeco sin dudar.

Embed

En ese sentido, reconoció que para que eso suceda "tiene que haber un deseo de ambas partes, un proyecto, un plan. Y no me refiero con esto a la situación de la Selección actual". Siguiendo la línea, afirmó que "Nunca nadie me ofreció la Selección, jamás. Desmiento que alguna vez haya habido algún contacto".

En cuanto a las ofertas del exterior que el DT recibió durante sus ciclos al mando del Millonario, contó: "He tenido ofertas de clubes de Europa en todos estos años. No voy a decir cuáles fueron, pero aunque me despierta interés y curiosidad creía que mi compromiso siempre estuvo con River y así será hasta el día en que termine mi contrato".

Con respectos a las declaraciones de Juan Román Riquelme, ídolo y encargado del Fútbol de Boca, Marcelo Gallardo respondió: "Lo que dijo Riquelme es verdad, no hemos podido ganar una liga local y eso no tiene nada malo para mí en reconocerlo. Boca fue dominador en el plano nacional y nosotros lo superamos en el plano internacional y en el mano a mano".

"No sé en qué contexto lo dijo, pero hace un año y medio atrás dijo otra cosa, pero en ese entonces estaba afuera de la política de Boca. Dijo que una Copa Libertadores valía por 10 campeonatos locales", agregó, en declaraciones con ESPN.

Por último, aclaró la situación del colombiano Rafael Santos Borré, que tiene altas chances de emigrar al fútbol europeo tras quedar en libertad de acción: "El tema de Borré es muy simple, es un jugador libre que está jugando la Copa América. Y está en proceso de elegir la mejor opción que él crea. Y es respetable, tuvimos un vínculo muy bueno, pero le corresponde a él comunicarlo".