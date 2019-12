Gallardo: "Nunca dudé en seguir, el 2 de enero arrancamos la pretemporada"

Sus cantos con la hinchada el domingo

“Yo estoy empezando a asimilar mi propia vergüenza. Es natural lo que ven, es lo qué hay. No soy un tipo demagogo, no soy de expresarme para la tribuna, pero si me sale lo hago. A veces también tengo cara de culo cuando las cosas me salen mal. Trato de expresarme como soy, dentro de lo posible. Lo del domingo había que festejarlo. Bueno, estaba la angustia por la derrota, pero no podíamos no estar en los festejos, la gente se los merecía los festejos. Hubo que cambiar el chip y salió. Me salió cantar pero desafiné. Voy a tomar clase de canto (risas)”.

La final del viernes

“Todas las finales son diferentes y con otros condimentos. No es fácil ganarla y es una copa que siempre da sorpresas, como la del equipo santiagueño. Los dos merecemos jugarla. El partido será duro y tenemos que tener en cuenta que los rivales se manifiesten con ese esquema con línea de 5 y poca gente en ataque. A veces hay que tener paciencia, con creatividad, y eso buscaremos. Y evitar que te conviertan, porque eso potencia al rival y correr de atrás es un desgaste”.

El equipo y los lesionados

“Nacho tiene el alta y es una buena noticia. Lamentamos lo de Juanfer y me hago cargo, porque no estaba para exigirlo, pero hay que tomar decisiones y él se sentía bien, pero le pasó factura la inactividad y cuando el partido es exigente a veces pasa esto. Lo de Suárez es problemático, por el tobillo que lo tiene mal hace rato con dolores. Esta semana no se entrenó y mañana veremos qué chance tiene de jugar”.

El partido ante San Lorenzo

“Lamentablemente se hizo un partido bravo que estaba controlado. Nos viene pasando en nuestra cancha que no podemos abrir partidos. Necesitamos seguridad defensiva también para poder desgastar a los rivales, pero el gol de ellos nos complicó. Luego se cerraron bien y no pudimos concretar las posibilidades con dos penales, y nos fuimos efectivos. Así y todo seguimos con chances. Si ganamos el pendiente estamos ahí arriba”.

La mala racha de local

”Es verdad que nuestras ventajas se dieron más de visitante que de local, pero si vemos las formas hay algunos partidos que los perdimos por errores propios y les facilitamos las tareas a los rivales y luego costó. Esto se trata de efectividad. Hay que revisar esto para mejorar eso de local”.

Cómo llegan a esta final

“Todos los equipos que llegan a fin de año sienten el desgaste. Somos el equipo que más jugó en el año y eso puede mermar en el rendimiento. Es natural, pero intentaremos hasta el final y llegar de la mejor manera. Es el último esfuerzo y estamos con las energías para ganar esta copa, que es importante”.

El momento de Palacios y sus dos expulsiones

“Palacios está bien, más allá de su venta a concretarse. Ya en Rosario estuvo con un enfoque muy bueno, jugó como si nada y eso se valoró. Y con San Lorenzo igual nos desencajamos todos un poco y no nos suele pasar, pero es producto del desgaste de todo lo que se vivió. Cuando no sale, uno se frustra y hay que saber manejar, pero es normal”.