Gallardo quiere a Ángel Correa y desde el Atlético ponen el ojo en Almada

Gallardo quiere contar con el jugador del Atlético Madrid, el delantero campeón del mundo, de América y de la Finalissima con la Selección Argentina. Angelito llegó al Colchonero en el 2015 y es una de las piezas claves que tiene el equipo de Diego Pablo Simeone, junto a los otros argentinos Rodrigo De Paul y Nahuel Molina. Correa tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026

Según Fabrizio Romano, el periodista especializado en el mercado de pases europeo, "no será fácil" la contratación. "El club saudí se acercará al Aleti para abrir conversaciones próximamente. No es un acuerdo fácil, ya que dependerá del paquete financiero del club y del jugador. Marcelo Gallardo y Planes lo quieren”, publicó en sus redes sociales Romano.

Al rato, el propio Romano hizo saber el interés del equipo de la capital española sobre Thiago Almada del Atlanta United si se llega a hacer el pase de Correa al fútbol árabe. "Thiago Almada es uno de los grandes nombres que maneja al Atlético Madrid en caso que Ángel Correa abandone el club", escribió el periodista.

Según el sitio Relevo, los de Madrid pretenden entre 35 y 40 millones de euros para desprenderse del ex San Lorenzo. En su estadía en el club lleva disputados 486 partidos y anotó 86 goles.

Hace poco, Correa, en una publicación por Instagram para despedir el año, habló sobre la importancia que representa al Atlético en su vida. "Un año acompañado por la hermosa familia que tengo y amigos que me bancan siempre. Mis compañeros de equipo que son mi segunda familia y un club que me ayudó desde el día uno. También tengo el cariño de ustedes que me acompañaron en los momentos de alegría y en los tristes, ayudándome a seguir", expresó el delantero.

Lo que marca un sentido de pertenencia y un cariño especial del jugador por la institución, por lo que no será para nada fácil su salida de un club el cual lleva ocho años vistiendo los colores.

De ser así su salida y de buscar a Almada, el Colchonero deberá desembolsar la cláusula de rescisión del mediocampista argentino que es de 26 millones de dólares. Hace poco, Almería, también de España, hizo una oferta de 10 millones de euros más objetivos por el 50% del pase, que fue rechazada por el equipo estadounidense.