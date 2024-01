Armani: de su futuro en River a la mala racha en los penales

"Durante el año pasado hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir en River. Me gusta cumplir mis contratos y esa es mi idea este año", declaró el campeón del mundo que tiene contrato hasta diciembre de 2024 con el club de Núñez.

En este sentido, Armani le puso paños fríos a la declaración que había hecho hace un tiempo respecto de su deseo de retirarse en Atlético Nacional, club colombiano en el que ganó la Copa Libertadores 2016 y enfrentó al Millonario en la final de la Copa Sudamericana 2014.

"El año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad. Y todavía me quedaba un año de contrato acá. No tenía pensado salir de River, es la realidad. Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar", expresó el arquero de 37 años.

"Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio... siempre quise quedarme acá. Mi cabeza estuvo acá todo el tiempo. Ahora comienza otro año y se renuevan las ilusiones. Queremos seguir con nuevos objetivos y ganando muchas cosas. Esta institución demanda ganar títulos", explicó a corazón abierto.

Por otro lado, Armani no esquivó la cuestión de los penales, que le provocó dolores de cabeza a River el año pasado en la Copa Libertadores y en la Copa de la Liga (fue eliminado a través de esta instancia) y reveló: "No tengo presión por los penales. Del otro lado, tenés rivales que te estudian. Si vamos al caso de Rosario Central, creo que el arquero de ellos nos estudió muchísimoy teníamos claro donde iba a patear. A veces puede salir y a veces no, también juega la cabeza. Creo que a la hora de ir a patear un penal, juega la buena suerte".

Por último, el Pulpo admitió que realizan un trabajo de estudio sobre los remates de los 12 pasos y destiló optimismo para el 2024: "En el caso nuestro, también estudiamos a los rivales con el Flaco Saccone (entrenador de arqueros). Pero son muy cambiantes. Por ahí ves a un rival que pateó tres penales a la derecha y contra nosotros patea para la izquierda. Creo que en algún momento de este año se nos va a dar. Hay que tenerse fe y no volverse loco ni hacerse la cabeza".

Más frases de Armani

El sueño de Bono de atajar en River: "Lo de Bono me cayó muy bien. Siempre habló de buena manera y educación. Si es el sueño de él cumplir esa expectativa, bienvenido sea. Contra eso yo no tengo nada. Siempre tuvo buenos deseos para conmigo. De mi parte, bienvenido a River. Ya llegará el momento. Si es un deseo, se le va a cumplir".

Elogios a Ruberto: "Ruberto tiene muy buena calidad. Como todo chico, todavía tiene para seguir mejorando, pero adentro del área tiene muy buenos rendimientos y desmarques. Hay que acompañarlo y aconsejarlo. Tiene mucho para aprender de los más grandes, como Miguel Borja. De chico hay que mirar esa clase de jugadores para seguir aprendiendo".

La frustrada vuelta de Rafael Santos Borré: "No tuve la oportunidad de charlar con Rafa. Obviamente uno no se puede meter ahí, es una decisión personal. Yo quería que Rafa volviera, que viniera a River. Sabemos la gran calidad que tiene, como jugador y persona. Pero es una decisión familiar imagino y contra eso no se puede hacer nada".

Nacho Fernández: "Fue extraña la salida de Enzo"

Nacho Fernández reveló sobre la pretemporada: "Lo estamos pasando muy bien, una buena pretemporada, exigente como todas. Con un grupo y energías renovadas". Y luego expresó sobre su titularidad: "No puedo decir ahora si me veo de titular o en el banco, lo que sí, me estoy entrenando de la mejor manera para poder ganarme un lugar".

Por otro lado, se refirió a la ida de Enzo Pérez: "Fue un poco extraña la salida de Enzo. Un referente del club, con quien yo en lo personal me llevaba muy bien. Son etapas que se cumplen, él tomó la decisión de irse, él sabrá sus razones. Los que tienen que saber ya deben estar al tanto así que ojalá le vaya muy bien en su nuevo camino".

"El club está por delante de todos, y tanto Martín como Enzo lo entendieron. Con Enzo como profesional hay que sacarse el sombrero, porque con 37 años se entrenaba como un animal y por eso Martín lo ponía, no porque era Enzo Pérez. Hoy en día sigue siendo uno de los mejores cinco de Argentina. Se ganó el lugar desde el entrenamiento desde los partidos, porque siempre rindió de la mejor manera", concluyó.