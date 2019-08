A continuación, las frases más destacadas del Muñeco:

El tema de Scocco: “Nacho Scocco está mejor, evolucionó y está cada vez más suelto y seguro. Igual, no es lo mismo un entrenamiento que un partido, pero va a estar entre los concentrados y veremos qué necesita el equipo y si puede jugar”.

El beneficio del parate: “Estas semanas de parate sirven para acomodar algunas cositas. Recuperamos tiempo y hubo pautas para algunos jugadores, para recuperar la mejor forma, como con Pratto y Scocco, y también sabiendo qué hay lesionados como Pinola y Ponzio. Todo esto ayuda para encarar estos partidos que se vienen”.

Los convocados por Gallardo:

Las lesiones de Pinola y Ponzio: “Pinola tiene un tiempo de lesión que no es igual a otros, estamos en los tiempos normales y es una lesión muscular que lleva un tiempo de cicatrizar. Cuando se sienta cómodo recibirá el alta médica, no queremos cometer errores. Ponzio es un futbolista argentino que no quiere perder tiempo y quiere jugar. Es parte de cómo somos y pasa que a veces la ansiedad no ayuda. Y lo digo porque a mí me pasó siempre como jugador y nunca aprendí. Pecamos de ansiedad, pero hay que medir los riesgos que se corren. Por eso no queremos acelerar los tiempos nunca, porque a veces acelerar te hace cometer errores. Todos nos equivocamos y es eso cultural, queremos estar de todos formas”.

El tema de Paulo Díaz: “La habilitación de Paulo Díaz se debe confirmar en estas horas. Igual, no está entre los concentrados porque viene de una semana de trabajo especial. Recién la semana que viene lo vamos a ir sumando. No tiene ni casa todavía, así qué hay que esperar”.

El espíritu del equipo: “El espíritu del equipo está bien y nos reconocemos como siempre, porque somos fuertes desde ese lugar de saber qué es lo que intentamos, las búsquedas y las formas. Todo eso es muy fuerte en el equipo, y creo en el equipo porque siempre vamos a ser muy competitivos”.

El rival que se viene y el tema Armani contra Coudet: “Racing va a mantener la idea de exigir al rival. Hay cambio de nombres, pero juega como sabe, con ataques directos, con delanteros, por los costados, con ritmo alto, y no nos debe sorprender. Es un partido de golpe por golpe. Los jugadores deben resolver desde su jerarquía y vamos a tratar de hacer lo mejor para medir cómo estamos de cara a lo que viene. Y Chacho sabe que se enfrenta a River y no a Armani. En su momento lo dijo por algo que le pasó estando en Central, pero el rival más fuerte que tiene es el equipo de River”.