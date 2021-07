Gallardo: "Redondeamos una muy buena tarea futbolistica"

"Más allá de los goles, completamos una buena labor futbolística de todo el equipo. Tuvo que ver claramente con el juego y con las intenciones de un equipo que cada vez se va soltando más. Hoy se vio esto por muchos pasajes del partido, el control y el dominio del mismo para mover la pelota. Encontramos los espacios y los momentos juntos para poder penetrar, sobre sobre en el tercer gol que fue una gran jugada colectiva", indicó el Muñeco.

Con respecto a la buena performance de Jorge Carrascal comentó: "El momento de Carrascal coincide con el momento del equipo, uno no se puede desprender del rendimiento grupal. Lo individual va de la mano de lo colectivo. Lo que pretendo de él desde su creatividad y técnica hoy apareció. Con el correr de los partidos va mostrando mas soltura en el juego".

De quien también habló fue del mediocampista Bruno Zuculini, que viene de jugar pocos minutos en el último semestre: "También tiene que ver con los momentos y comportamientos. Bruno es un jugador que nos fue dando variantes en nuestro juego. Hoy es un futbolista muy importante y valioso para nosotros por lo que representa para el equipo y en esta nueva etapa me parece que encontré un Zuculini mucho más consciente de lo que necesita el equipo. Está en un momento justo de su etapa futbolística en el club y nos dio un equilibrio junto a Enzo en mitad de cancha".

Sobre la importancia a la preparación mental que siempre recalca en su equipo dijo: "Una de las pautas te las marcan los comportamientos del equipo en momentos donde no tenemos mucho margen, ahí se refleja el complemento mental para resistir. Nosotros tuvimos muchas situaciones de esas. Tiene 1ue ver con la forma de trabajar, no bajar los brazos nunca y sostener la exigencia. Este equipo tiene una característica que hace que el espíritu no se pierda".

Al ser consultado por la posible rotación en el equipo aclaró para enfrentar a Lanús aclaró: "Eso va a depender de como yo vea a los jugadores y como se vayan recuperando. También de lo que me muestren los jugadores que van sumando minutos, eso tendrá mucho que ver con la decisión de rotar o no".

Por último Gallardo habló sobre lo que influye en el buen rendimiento del equipo: "Lo que influye es el tiempo y los partidos. Más haya de que las victorias dan confianza, lo que verdaderamente influye es el tiempo. Salir de una pretemporada y jugar por una eliminación de Copa Libertadores no es fácil. El tiempo te va dando la posibilidad de rencontrarte con el funcionamiento que vos queres y a veces las urgencias de la competencia no te lo dan".