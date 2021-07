Matías Suárez: "Veníamos intentando hacer un partido así"

Embed #LPFxTNTsports | Matías Suárez, autor de un verdadero golazo, fue la figura de la cancha: "Antes de que Fabri (Angileri) me la dé, ya tenía meterme para adentro y patear."#RIVUNIxTNTsports pic.twitter.com/9djVPfwP5x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2021

River fue una máquina y goleó a Unión en el Monumental

"Lo merecíamos, veníamos intentando y pensando hacer un partido así para arrancar de una vez por todas. Así que esto nos viene bien", manifestó el cordobés tras la goleada por 4-0 frente al Tatengue, en la cual anotó un golazo y brindó dos asistencias.

Con respecto al tanto que marcó desde afuera del área, contó que "antes de que Angileri me la dé, ya tenía pensado enganchar para dentro y patear. No soy de patear mucho, pero la vi clara. A veces no se puede entrar por defensas que están muy cerradas y hay que intentar. Esta vez entró y sirvió para abrir el partido".

Por último, reconoció que "los triunfos te hacen trabajar de otra manera, con más tranquilidad" , pero admitió que "tenemos que ser realistas, seguir mejorando y entrenando eso que algún momento tuvimos que era hacer este tipo de partidos en todos los encuentros. Esto nos viene bien para seguir trabajando con otra tranquilidad".

EL GOLAZO DE SUÁREZ ANTE UNIÓN: