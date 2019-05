Gallardo sigue esperando la recuperación de Montiel

El lateral Montiel viene trabajando diferenciado desde el 8 de mayo cuando en una práctica sintió dolores en el cuádriceps izquierdo y tras los estudios le detectaron una distensión grado uno que no tuvo una buena evolución y por eso a 18 días no tiene el alta médica. “No es una zona fácil de de recuperar y lleva un poco más de tiempo, mañana es el día para saber si va a jugar o no, en la práctica de fútbol lo veremos”, confiaron desde adentro.

Montiel no juega desde la revancha ante Aldosivi en el Monumental el 3 de mayo por esa lesión se perdió el cruce ante Atlético Tucumán de la Copa de la Superliga y la final de ida en Curitiba. Este semestre Montiel ha tenido varias complicaciones además por dos esguinces -tobillo y rodilla- por eso jugó solamente 16 de los 25 partidos oficiales del equipo y eso le originó también perderse la chance de ir a la copa América luego de estar en los amistosos de la selección.

Si Montiel no llega al partido, su lugar será ocupado por el uruguayo Camilo Mayada y Fabricio Angileri será el lateral izquierdo por la expulsión que sufrió Milton Casco en la ida ante Paranaense jugada en Curitiba el miércoles pasado. Así la formación titular sería con los siguientes nombres: Franco Armani, Montiel o Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pïnola y Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Lucas Pratto y Matías Suárez.

Vale recordar que River necesita un triunfo por diferencia de dos goles para coronarse nuevamente campeón de la Recopa como en 2015 y 2016. Mientras que sí lo hace por diferencia de uno sólo la final se define por tiempo extra o penales ya que en esta instancia no tiene valor el gol de visitante. En cambio cualquier empate o victoria de Paranaense beneficia a la visita.

Por último, Conmebol designó que el árbitro principal el chileno Roberto Tobar, quien estará acompañado por Christian Scheimann, Claudio Ríos y Eduardo Gamboa, mientras que el VAR estará el peruano Diego Haro, junto a Víctor Carrillo y Jonny Bossio.