Ganso: confeso fan de Riquelme y un pedido a los hinchas de River

“Esta final con Boca es muy diferente, ya la estoy disfrutando y no me quiero imaginar lo que debe ser ganarla. Esto es muy especial, no solo para el Flu, sino para mi carrera. Nadie imaginaba que ibamos a estar en la final. Estoy muy tranquilo, aunque la gente tiene muchas expectativas”, comenzó el jugador de 34 años en una entrevista con ESPN.

Ganso ya cuenta con una Libertadores en su vitrina. La ganó con Santos, club en el que era compañero de Neymar, en el 2011. De cara al partido del sábado agregó: “Tenemos mucho respeto por Boca Juniors, por su equipo, por su manera de jugar y por su historia dentro de la Copa Libertadores. Llevan seis títulos, así que tenemos que respetarlos”, se explayo el crack brasileño.

Además habló de un fanatismo especial por Juan Román Riquelme, con quien tiene una foto con La Bombonera detrás cuando Fluminense enfrentó a River en la fase de grupos y en el programa F90 intentaron compararlo. “¿Qué comparación, eh? Yo soy muy fan de Riquelme y le quiero agradecer personalmente porque cuando fuimos a jugar contra Argentinos Juniors (octavos de final de la Copa Libertadores) nos recibió muy bien en el predio de entrenamientos de Boca. Estoy muy agradecido con él”, comentó el 10 del Flu.

Sobre la posibilidad de llegar a los penales dijo: : “Esperemos no tener que llegar a los penales. Queremos definir el partido en los 90 minutos porque la gente ya sabe la historia de Boca, la forma en la que llegaron a la final, no fue por casualidad”.

En comparación al Millonario dijo que "a River le gusta mucho tener la pelota en sus pies y atacar. Por lo que demostró en esta Copa, a Boca le gusta más defender el balón, estar juntos en la zona defensiva para poder salir de contragolpe" detalló Ganso.

Por último, les mandó un mensaje a todos los hinchas que no son de Boca en la previa a la final de la Libertadores: “Un saludo a todos los argentinos y a los que no son torcedores de Boca y que lo sean de River, que alienten al Fluminense”.