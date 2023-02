"Va terminar ahí, seguro, no tengo ninguna duda. Jugará un partido, dos partidos, tres, lo que haga falta. Ama a Newell's, ama a Rosario y seguramente le va a dedicar a la gente de Newell's algún partido o campeonato, seguro", aseguró el Mono desde España. Enseguida, asoció ese paso que según él dará la Pulga en algún momento con su participación en la Albiceleste: "Lo va a definir si continúa en la Selección o no".

messi newells.jpg

Por otro lado, Burgos, de último paso por Aris Salónica de la Liga de Grecia y que en la Argentina estuvo al frente de Newell's, expresó: "Yo lo tengo muy claro, tengo que seguir haciendo mi camino", y agregó: "Yo sé que algún día voy a estar en River, como en el Atlético Madrid y la Selección Argentina".

"Fue un sueño que tuve siempre, desde chiquito y es algo que siempre lo tengo ahí el poder jugar en el fútbol argentino. Desde chico iba a la cancha (de Newell's) y yo quería estar ahí, pero hoy no depende de mi", comentó Leo hace un tiempo sobre la posibilidad de jugar en la Lepra.

Y agregó: "Tengo una familia, depende de muchas cosas. Acabo de tener un cambio muy grande en mi vida (dejar el Barcelona y pasar a PSG y el cambio de ciudad), el cual me costó muchísimo no solo a mi sino a toda mi familia. No sé, pasan tantas cosas que no sé qué va a pasar mañana".