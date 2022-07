gimnasia-mercadojpg.webp

Se han ido ocho jugadores del Lobo: Bautista Barros Schelotto (a préstamo a Fénix), Johan Carbonero (vendido a Racing), Sebastián Cocimano (volvió de Almagro y fue cedido a Güemes), Maximiliano Coronel (libre a Cúcuta de Colombia), Francisco Gerometta (regresó a Unión), Estanislao Jara (cedido a Deportivo Madryn), Bruno Palazzo (cedido a Ferro de General Pico) y Franco Torres (cedido a Guillermo Brown de Puerto Madryn).

Carbonero era la figura del equipo, Gerometta titular y Cocimano y Palazzo alternaban en el once. Ahora, ¿por qué no trajo? Los motivos de que Gimnasia no haya incorporado son que mantuvo negociaciones puntuales que no avanzaron y el entrenador Néstor Gorosito no quiso traer por traer. También es porque la dirigencia hizo un esfuerzo para retener a Eric Ramírez, una pieza importante del equipo, y Nicolás Contín, otro titular, y cuidaron el presupuesto.

Ahora, increíblemente, con este panorama, el Lobo tuvo un arranque muy bueno en el torneo. Ganó cuatro partidos, empató dos y perdió uno solo en las primeras siete fechas. Suma 14 puntos, cinco más que Boca y seis más que River, con los que está escolta del puntero Newell's. Además, está clasificando a la Copa Libertadores del 2023 como segundo de la tabla anual. Chapó.