Asumió en mayo este nuevo rol en San Lorenzo.

-¿Cómo están las negociaciones para traer a Cauteruccio, el delantero que quiere Insúa?

-Están trabadas desde lo económico. El entrenador busca un delantero más. Cauteruccio es uno de los nombres que estamos barajando, pero obviamente tenemos más en esa posición.

-¿Pones más la camiseta de San Lorenzo, que es un grande, en las negociaciones dada la situación económica del club?

-La gran mayoría de los jugadores que llamé se movilizan al ser San Lorenzo. Esa es la realidad. Porque cuando uno es jugador no analiza tanto el momento económico y deportivo. Sabe que te está llamando un grande y es la oportunidad de jugar en uno de ellos.

-¿Y hablaste con Torrico sobre su continuidad?

-Sí, he hablado con Torrico y le expresé mi deseo de no solo que continúe, sino que también se retire en San Lorenzo como realmente merece, porque él es un tipo que quiere mucho al club y la gente lo adora. Que se fuera en este momento no iba a ser lo mejor y estuvimos hablando sobre esa situación. Merece cerrar un ciclo de la mejor manera y creo que cumpliendo su contrato hasta fin de año es una buena manera. Después, lógicamente, si quiere continuar o no es una decisión suya que puede tomar con toda tranquilidad.

Incorporó a Gonzalo Maroni, Diego Calcaterra, Juan Ignacio Méndez y Gastón Campi en este mercado de pases.

-¿Y vos? ¿Cómo estás en San Lorenzo? ¿Estás contento? Se habló de que habías renunciado...

-Yo vine contento. Cuando te dan la posibilidad de trabajar en un club como San Lorenzo, venís. Y es mi primera experiencia trabajando en un club que no sea como jugador de fútbol. Si bien uno trata siempre de prepararse, de estar capacitado para llevar ese rol de la mejor manera, surgen inconvenientes, te podes frustrar por alguna negociación que llevas adelante y no se puede concretar. Entendía que la situación económica de la institución no era la ideal y yo acepté ese desafío entendiendo que si estaba dentro de los parámetros lógicos podríamos llevar adelante un armado de plantel coherente al deseo de nuestro entrenador. La verdad es que me gusta trabajar con claridad, con racionalidad, como tiene que ser y bueno, a veces surgen inconvenientes.

-¿Desmentís entonces que renunciaste?

-No es que tenga que desmentir nada. Yo manifesté internamente que no estaba de acuerdo con algunas cosas que pasaron.... Y que si las cosas seguían así me iba a ir.