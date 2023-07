Gimnasia lo empató en la última e Independiente estiró su maleficio de visitante

El empate fue un baldazo de agua fría para el Rojo. No solo porque dejó pasar dos puntos importantes para crecer en la tabla, sino porque la igualdad significó seguir arrastrando rachas que hacen la mochila más pesada y el viaje menos ligero. Independiente no gana de visitante hace 22 fechas, Ricardo Zielinski todavía no sumó de a tres en esa condición en su ciclo como DT y el club de Avellaneda no festeja en el Bosque hace 22 años.

Estuvo muy cerca el elenco del Ruso de ganarlo. Le sobraron minutos, y a pesar del hombre de más, se terminó quedando con las ganas. Es cierto, el Lobo no merecía terminar con las manos vacías. El cero de los triperos tenía nombre y apellido: Rodrigo Rey. El arquero endiablado se lució con creces en La Plata. Sin embargo, hizo hasta donde pudo y en la última no logró contener la agónica arremetida de Benjamín Domínguez.

Sí, el pibe que busca Racing - que ahora lo mirará con más cariño- amargó a Independiente. Fue al quinto minuto adicionado, algunos segundos después de que Gimnasia se quedara con diez por la expulsión de Franco Torres. El juvenil de apenas 19 años, entró por el segundo palo tras un centro pasado y le cambió al trayectoria al balón. Al balón y al partido.

El Rojo había logrado ponerse en ventaja con una corrida heroica de Braian Martínez a los 9 minutos del segundo tiempo. La jugada nació en un tiro libre mal ejecutado de GELP. Ayrton Costa habilitó a Martínez, que partió desde atrás de mitad de cancha y definió cruzado para vencer a Durso.

La insistencia del Lobo en el desenlace tuvo su premio sobre el final e Independiente pagó caro esa dejadez y su debilidad defensiva ante un equipo que no cesó en sus intentos y lo terminó consiguiendo en la agonía para estirar su imbatibilidad ante los Diablos en el Bosque platense.