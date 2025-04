Godoy Cruz e Independiente Rivadavia empataron en el clásico de Mendoza

En el estadio Malvinas Argentinas sin público debido a la sanción que arrastra el ´Tomba´ por la agresión al árbitro asistente Diego Martín, el equipo de Esteban Solari tuvo las más claras de arranque.

Santino Andino, poniéndole dinámica y velocidad por la derecha, siempre provocó peligro. En la Lepra, mientras tanto, todo dependió más de lo que hacía Sebastián Villa que el resto, que buscaron constantemente al colombiano para ponerlo a correr mano a mano con los defensores.

Iban 47 minutos del primer tiempo cuando el mexicano Lucas Martínez Dupuy desbordó por la derecha y metió un centro pasado al vértice izquierdo del área. La jugada terminó en un rechazo, que le quedó a Andino. El joven se acomodó con sus zapatos fluor, y sacó un remate cruzado al primer palo de Centurión para estampar el 1 a 0. El Tomba abría el partido sobre el cierre de la primera etapa con el pibe de la casa.

En el complemento, la Lepra estaba para el cachetazo. No encontraba los espacios, y no generaba nada de fútbol con Sequeira y Ortega. El juego no le llegaba bien al colombiano Villa, lo más desequilibrante. Es que Mendoza, Morán, Rasmussen y Arce hicieron un trabajo impecable en defensa, y cerraron todos los espacios ante un rival que nunca claudicó.

Finalmente la ´Lepra´ lo empató con el tanto del paraguayo Iván Villalba a los 29 minutos. Tras un gran tiro de esquina desde la derecha por parte del colombiano Sebastián Villa, la pelota cayó en el segundo palo donde el defensor guaraní se elevó y metió un potente cabezazo ante la errónea salida del arquero Franco Petroli que quedó pagando fuera del área chica.