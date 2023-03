Golazo de Paulo Dybala en la sorpresiva derrota de Roma

El Neroverdi sorprendió pegando casi de entrada, con un gol del francés Lauriente, que cinco minutos después amplió la ventaja para desconcertar a José Mourinho y a todos los hinchas locales presentes en el estadio Olímpico de la capital italiana. La Loba se puso en partido a los 26' por intermedio de Zalewski, pero luego se complicó sola.

Es que sobre el final del primer tiempo, Kumbulla le pegó una patada sin pelota a un delantero rival tras un rebote en el área, el VAR advirtió al árbitro, quien tras revisar la jugada decidió expulsarlo y sancionar penal. Domenico Berardi lo cambió por gol.

A los 4' del compemento, Roma volvió a acercarse con un golazo de Dybala, que filtró para El Shaarawy y fue a buscar la devolución, el ex Milan se la dio y el cordobés la clavó en el ángulo desde afuera del área. Luego, Pinamonti selló el triunfo de Sassuolo a los 75' y Wijnaldum descontó en tiempo cumplido para decretar el resultado final.

Embed

Con la derrota, Roma se quedó en 47 puntos y bajó al quinto puesto, quedando en zona de UEFA Europa League. La jornada la cerrará Milan - Salernitana, el lunes desde las 16.45

Soulé hizo de Di María y convirtió en el triunfo de Juventus

La Vecchia Signora se impuso 4-2 sobre Sampdoria y sigue recuperando el terreno que perdió con la quita de 15 puntos por sanción. La pelota parada fue el arma de la Juve: a los 11' Bremer cabeceó un córner, y a los 25' Adrien Rabiot conectó con la testa un tiro libre.

Sin embargo, lo que parecía un encuentro controlado se le fue de las manos en menos de dos minutos: a los 30', Tomasso Augello descontó y 70 segundos después, Djuricic empató. A los 20' del segundo tiempo, nuevamente el francés Rabiot volvió a poner en ventaja a Juventus, y en tiempo cumplido, Matías Soulé, ingresado minutos antes, capturó un rebote del arquero y marcó su primer tanto en Serie A.

Embed

Ángel Di María no fue convocado por Massimiliano Allegri pensando en preservarlo para la Europa League, mientras que Leandro Paredes fue al banco pero no sumó minutos. Además, el ex Newell's Enzo Barrenechea jugó de entrada y fue reemplazado en el complemento. Juventus llegó a 38 puntos y está séptimo.