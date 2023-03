Triunfo del líder Arsenal y empates de Manchester United y Aston Villa

Arsenal lo liquidó en un tiempo ante Fulham

Los Gunners pisaron fuerte en Craven Cottage, se impusieron 3-0 y mantuvieron la distancia de 5 puntos con el escolta Manchester City, que tampoco le da respiro -le ganó a Crystal Palace el sábado-.

20 minutos tardó Arsenal en ponerse en ventaja, por intermedio de un cabezazo de Gabriel Magalhaes en un gran córner ejecutado por Trossard. Cinco minutos después, Gabriel Martinelli le ganó en lo alto a Robinson y convirtió el segundo.

Y ya en tiempo cumplido, Martin Odegaard la bajó en el área, se tomó un tiempo de más, buscó el espacio y la puso contra el palo para decretar el 3-0. El segundo tiempo no fue más que un trámite para el equipo de Mikel Arteta, que llegó a 66 puntos y sigue derecho.

Embed

Garnacho salió lesionado en el triunfo del Manchester United y encendió las alarmas

Los Red Devils no pudieron pasar del cero contra Southampton en Old Trafford. El partido se le hizo cuesta arriba al equipo dirigido por Erik Ten Hag porque a los 33' del primer tiempo se quedó con uno menos por la expulsión de Casemiro, por un patadón al argentino ex Racing Carlos Alcaraz.

Lisandro Martínez fue titular y salió reemplazado sobre el final del partido, mientras que Alejandro Garnacho ingresó a los 27' del segundo tiempo, pero apenas duró 12 minutos en cancha, ya que en una jugada individual, Walker Pieters lo cruzó dentro del área y el juvenil, pese a su intento de continuar, terminó pidiendo el cambio. Luego se retiró del estadio en muletas y se espera un parte médico.

Con 50 puntos -y un partido menos-, Manchester United está tercero en la Premier League, en puestos de UEFA Champions League.

Embed

'Dibu' Martínez se lució en el empate de Aston Villa

Los Villanos igualaron 1-1 con West Ham y el arquero argentino tuvo una tapada decisiva para sostener el empate del equipo visitante, que se había puesto en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo de Ollie Watkins que, de pique al suelo, se le metió por arriba al arquero.

Pero la alegría duró poco, porque 5' después, Lucas Paquetá fue derribado en el área, y Said Benrahma, quien se hizo cargo de la ejecución del penal, no le dio chance al Dibu y le rompió el arco con un sablazo. Sobre el final del encuentro, ya en tiempo de descuento, Martínez le atajó un mano a mano a Maxwell Cornet que le permitió a Aston Villa llevarse un punto en su visita a los Hammers.