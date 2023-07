González Pírez: "No hay que relajarse, River exige volver a ganar"

"Disfruté el título, pero no me conformo. No hay que relajarse, River te exige volver a ganar y ahora tenemos que pensar en Talleres", afirmó en diálogo con Télam el defensor de 31 años, que con Martín Demichelis logró recuperar su mejor versión y terminó siendo uno de los pilares del Millonario campeón.

"Por suerte pudimos ganar un partido difícil con Estudiantes que nos permitió ganar el título pero esto sigue, ahora se viene Talleres y después la Libertadores", proyectó González Pírez. Vale destacar que posteriormente a Talleres, y antes de la serie con Inter de Porto Alegre, River cerrará el torneo local con Rosario Central y Racing.

Asimismo, el zaguero destacó que "River fue el mejor equipo del torneo" y justificó: "Fuimos los que más goles hicimos, los de mejor posesión, los que más partidos ganamos, los que más ataques conseguimos, por los números y por el juego fuimos justos campeones".

Leandro-Gonzalez-Pirez.jpg ¿González Pirez y Lucas Beltrán, jugadores de River, son parecidos?

Por otro lado, GP analizó la mejoría en su rendimiento individual desde que llegó, a principios de 2022: "La exigencia que tiene River no es la misma que hay en otros equipos, entonces también te lleva un tiempo de adaptación, es totalmente entendible, pero bueno, estamos en un país también en donde los resultados tienen que ser inmediatos".

En ese sentido, el ex Atlanta United criticó que "el fútbol argentino y la gente a veces no se banca mucho ese proceso de adaptación a los jugadores, piensan que por ahí tenemos que ser máquinas, venir, rendir y bueno, a veces lleva un tiempito de más".

Por último, González Pírez reveló cuál es el pedido de Demichelis para los defensores: "Nos inculcan que presionemos adelante, que presionemos alto, que recuperemos tras pérdida, es un poco lo que tratamos de hacer, de marcar en ataque, de estar siempre atentos a esas pelotas largas o esos rebote".

River viaja esta tarde a Mendoza: el equipo que piensa Demichelis

Pese a haber festejado un campeonato recientemente, el Millonario quiere seguir dando pelea en todos los frentes. Es por eso que, con el objetivo de seguir en carrera en la Copa Argentina, el DT pondrá lo mejor que tiene, y luego sí podría darle descanso a los habituales titulares en el choque con Rosario Central por el torneo local.

Así, ante Talleres Demichelis repetiría el equipo que venció 3-1 a Estudiantes de La Plata, con: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán.

El plantel viajará a Mendoza, donde lo espera una multitud de hinchas millonarios, este miércoles en las últimas horas de la tarde, luego del entrenamiento. El jueves hará trabajos por la mañana, para luego disputar el partido desde las 22, en el estadio Malvinas Argentinas.