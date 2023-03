Gonzalo Belloso: "Hay 5 mil personas atacando a la institución"

El presidente de Rosario Central denunció que hay un grupo grande que pretende entrar gratis a la cancha y apuntó a la anterior dirigencia.

Mientras Rosario atraviesa un duro contexto social con el narcotráfico y la inseguridad, la pelota sigue girando y tanto Rosario Central como Newell's Old Boys desvían una vez por semana los focos de las cámaras de las calles a la cancha. Pero eso no significa que ambos clubes no tengan sus problemas. Gonzalo Belloso, presidente de Central, hizo una fuerte denuncia.