FRASES | Las principales declaraciones del "Pipa" Higuaín

• "Después de mi retiro veo muy difícil seguir ligado al fútbol"

• "Yo en la Selección viví muchísimas cosas. Obvio que se extraña representar a mi país pero diversos motivos me llevaron a tomar la decisión de alejarme" "Con todo respeto, no quiero hablar de Sampaoli y lo que ocurrió en el Mundial. Lo que pasó, pasó".

• "Por ahora me quedo acá, no sé si retirarme, pero me quedo a cumplir el contrato. Me queda este año y el que viene. Nunca le cierro las puertas a River. Hay un gran técnico, que fue compañero mío y le tengo mucho cariño. La gente de River siempre conmigo fue espectacular pero ahora pienso en el presente y disfrutar acá en Italia"

• "Gallardo está haciendo una gran trayectoria en River. Es un entrenador ganador y que afronta de muy buena manera los equipos que dirige. Ojalá se le dé la posibilidad de venir acá porque tiene mucho futuro en Europa"

• "Con Diego tengo una relación muy linda, él me llevó a un Mundial y estoy agradecido. Me pone contento que esté en el fútbol y ojalá le vaya bien en Gimnasia. Es una lástima haberlo tenido sólo una Copa del Mundo, me hubiese gustado haberlo disfrutado más"