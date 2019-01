Guillermo Barros Schelotto le tiró un "palito" a Cardona y habló de Alfaro

En diálogo con Fox Sports, el Mellizo destacó a Edwin Cardona como un jugador "notable", aunque soltó una crítica que deja entrever por qué en los partidos decisivos no lo tuvo en su consideración.

Embed "CARDONA ES UN JUGADOR NOTABLE, PERO DEPENDE DE ÉL"#FSRadioSur | Guillermo dejó unas palabras para el futbolista colombiano, quién dejó Boca para pasar a Pachuca y remarcó que necesita "motivación" para rendir. pic.twitter.com/oSm6Sn9tFm — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de enero de 2019

"Es un jugador con una técnica notable, con un disparo a gol notable, pase-gol notable, pero depende de él. Depende de su actitud, quizá la motivación del cambio le sirva. Creo que es un jugador con muchas condiciones".

Además, el flamante DT del acaudalado equipo que compite en la Major League Soccer aludió a la llegada de Gustavo Alfaro a Boca. "Sé las cosas que han pasado y el plantel que hemos dejado, que es muy bueno y con muchos futbolistas. Les deseo lo mejor a Boca y a Alfaro. Reitero que los hinchas fueron increíbles estos tres años".

ADEMÁS:

¿Por qué Gustavo Alfaro leyó un papel con la ley de contrato de trabajo?

Barros Schelotto también se refirió a la Superfinal perdida con River. "Se vivió con mucha tensión todo ese tiempo, que no se sabía si se jugaba y no. Más allá del resultado negativo, fue una experiencia muy buena", puntualizó. Y añadió: "Va a costar que los dos equipos vuelvan a jugar una final de la Libertadores. Ojalá se dé pronto y gane Boca, pero me quedo con la sensación de que Argentina dio la nota al poner a sus dos equipos en la final".

El entrenador además hizo una referencia sobre su idea para este nuevo desafío. "Es un equipo grande, con mucha historia en la MLS -subrayó-. Coincidía el proyecto del equipo con el mío. Ya había pensado en la posibilidad de que cuando terminara Boca dirigir en el exterior y apareció una propuesta que me sedujo bastante". Y amplió: "Podemos jugar como en Boca, con dos extremos, y también con dos en el frente teniendo en cuenta a (Ola) Kamara y a (Zlatan) Ibrahimovic. Buscaremos lo mejor, me gustan los equipos rápidos y directos".