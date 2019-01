¿Por qué Gustavo Alfaro leyó un papel con la ley de contrato de trabajo?

"Mi contrato no tenía una cláusula de rescisión. No la ponen los trabajadores, sí los empleadores", explicó en la conferencia de prensa.

En ese momento, el reemplazante de Guillermo Barros Schelotto sacó un papel y leyó el artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo, y aclaró que ante el llamado de Nicolás Burdisso, director deportivo del Xeneize, le avisó a Alejandro Nadur, presidente del Globo, y luego se asesoró para para atenerse "a la ley".

"Mi vinculación laboral con Huracán, se regía por el contrato, todo lo que no estaba en el contrato, se regía por la Ley de Contrato de Trabajo", aseguró.

Y agregó: "La decisión fue muy controvertida y difícil. Por el momento en que me llegó, por la relación con mis jugadores y el mundo Huracán. Lo medité mucho. La consulté con personas de más experiencia que yo, con jugadores del plantel, con el presidente de Huracán y lógicamente con mi familia. No hubo uno que me dijo que no la tome".

Alfaro relató que Nadur "en un gesto de grandeza" le respondió que él no podía decidir sobre su futuro y que no podía cortarle "la posibilidad de seguir en su camino". Incluso, comentó que el máximo dirigente del club de Parque Patricios le pidió que redacte la nota, que se hizo pública, y en donde explicó su desvinculación "con lo que eso significaba".

"Yo me atuve a derecho y no me moví un milímetro de lo que dice la ley y si decía lo contrario, no lo hubiera hecho. Acá decir que sí se lo caratula como traición y pienso, dónde está la traición que hice", se preguntó.

"Creo que la vida es la suma de todas nuestras decisiones y esta es la mía. Ojalá Argentina fuese un país con más gente exitosa que exitista, iría mucho mejor", sentenció.

