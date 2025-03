Gustavo Costas disparó contra el árbitro del clásico: "No nos cobraron nada"

"Pienso que no nos cobraron nada. Fue alevoso. Después del partido de Boca, todo lo que nos viene pasando... San Lorenzo... No soy de meter excusas para nada, pero es alevoso lo que nos está pasando. Hoy fue alevoso", lanzó el entrenador, que fue amonestado por el árbitro por sus quejas, en conferencia de prensa.

Costas hizo referencia al triunfo con el Xeneize en febrero, con polémicas arbitrales que provocaron una picante reacción de Raúl Cascini ("cada vez que venimos a esta cancha nos roban" había dicho el miembro del Consejo de Fútbol). "Después del partido de Boca, se nos vinieron todos en contra. Hay cosas claras que pasan", dijo el DT.

"No nos cobraron faltas a nosotros. Antes del gol de ellos, a Maravilla le pegan dos veces. Me voy con la sensación de que lo podríamos haber definido en el primer tiempo", afirmó. Y sentenció: "No hace falta que sean alevosas las cosas. Cada ataque nuestro, foul. A Maravilla lo bajaron dos veces. Le agarraron de la camiseta y después le pegaron".

Por otro lado, Costas llenó de elogios a sus dirigidos por el esfuerzo que hicieron para llegar al clásico a pesar de estar algunos lesionados, como Adrián Martínez: "Jugaron, algunos no estaban para jugar y lo hicieron al 100 hasta que aguantaron. Quiero agradecer que te pidan jugar cuando no están en condiciones. Estoy orgulloso. Hicieron un primer tiempo bárbaro, estaba para definirlo".

"Sufrimos al no estar al 100 por ciento físicamente. Había chicos lastimados que no podían jugar", aseguró el DT. Y añadió: "Sosa, Di Césare, Salas que estuvo engripado en estos dos días... Quisieron jugar igual. Felicito a todo este grupo. Lo de Maravilla ya saben todos cómo fue. Quería jugarlo. Él es muy creyente. Él sabía que iba a jugar. Si supieran lo que tiene, es algo increíble".

"Los clásicos son especiales. Sirve en el sentido de que demostraron el compromiso que tienen con el equipo, con el club. Es un grupo que se mata por el club. Hoy jugaron más de la mitad que no están para jugar", sentenció Costas.