Gustavo Costas vuelve a dirigir Cerro Porteño para reemplazar a Ariel Holan

Tras un traspié internacional y un clásico adverso, la dirigencia analiza un cambio de conducción. El técnico argentino tendría las horas contadas, mientras avanzan las conversaciones con un viejo conocido de la institución.
Esta semana resultó determinante para el futuro de Ariel Holan en Cerro Porteño. La eliminación de la Copa Libertadores y la caída ante Olimpia en el clásico paraguayo aceleraron el peor desenlace, en medio de un comienzo irregular en el torneo local. Mientras tanto, la solución estaría a manos de otro argentino, un viejo conocido.
A ese panorama se sumó un arranque preocupante en el campeonato paraguayo: cuatro derrotas en las primeras seis fechas. Por eso, la Comisión Directiva habría resuelto finalizar el ciclo del exentrenador de Rosario Central e Independiente, cortando así un fugaz ciclo de tan solo ¡cuatro! meses (fue presentado a inicios de abril).
El elegido para tomar el cargo sería Gustavo Costas, quien ya tendría un principio de acuerdo con la institución. El regreso del DT de 64 años podría concretarse una vez que se haga oficial la salida de su compatriota.
La posibilidad de volver a Asunción representa además un reencuentro con un lugar especial para el entrenador. El ídolo de Racing conoce de cerca la historia y la exigencia del conjunto azulgrana, al que dirigió durante un período de dos años entre 2005 y 2007.
En su etapa anterior tuvo como gran logro el título anual de 2005, luego de conquistar los torneos Apertura y Clausura de aquella temporada. Además, sumó otro campeonato al quedarse con el Clausura 2006.
Aquel ciclo finalizó en abril de 2007, cuando el técnico decidió regresar a Racing para iniciar su segundo período en la institución de Avellaneda. Ahora, casi dos décadas después, podría volver a dirigir al Ciclón.
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