Gustavo Costas vuelve a dirigir Cerro Porteño para reemplazar a Ariel Holan

Gustavo Costas volvería a dirigir luego de su paso por Racing.

En su etapa anterior tuvo como gran logro el título anual de 2005, luego de conquistar los torneos Apertura y Clausura de aquella temporada. Además, sumó otro campeonato al quedarse con el Clausura 2006.

Aquel ciclo finalizó en abril de 2007, cuando el técnico decidió regresar a Racing para iniciar su segundo período en la institución de Avellaneda. Ahora, casi dos décadas después, podría volver a dirigir al Ciclón.