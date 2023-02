Habló la exmujer de Jakub Jankto, el futbolista checo que reconoció ser gay

El jugador checo, cedido en el Sparta Praga, anunció en sus redes sociales que es homosexual en un acto que fue aplaudido por todos para tratar de normalizarlo en el mundo del fútbol.

Su expareja y madre de su hijo también se rindió ante la valentía de Jankto y le mostró su apoyo: "Estoy muy orgullosa de que haya sido capaz de reunir la fuerza para hacerlo público. Es el primer futbolista en activo que lo anuncia. Los únicos que lo habían admitido son los que están retirados, todos los demás lo mantienen en secreto… Tienen miedo de lo que diga la gente".

"Prefiero quedarme al margen, aunque solo sea por nuestro hijo, que va a tener que crecer con ello. Es solo la historia de Jakub, su confesión. Cuando Jakub me lo dijo también me dio una gran libertad. Lo importante ahora es que él esté a salvo y feliz. Seguro que se sentirá aliviado y nada le corroerá por dentro", agregó Markéta.

image.png Jakub Jankto y Markéta Ottomanská en la época en que aún eran pareja

Durante mucho tiempo Markéta fue el gran apoyo de Jankto y fue una de las primeras personas a las que le confesó ser homosexual, aunque ella prefiere no desvelar cuándo se lo contó.

Uno de los temas más difíciles que reveló la exmujer de Jankto son las amenazas que podía llegar a recibir. "Tenía miedo de que la gente no le aceptara como es. Estaba estresado por ello. Creo que la gente le querrá tanto como ahora. Todo lo que tiene que hacer es ser amable con ellos. Sigue habiendo muchos que le escriben mensajes privados y le amenazan. Es terrible que esto siga ocurriendo hoy en día. Extraños que se interesan por la vida de los demás. Ya no me ocupo de ello. No le culpo. Somos padres, así que tenemos que llevarnos bien".