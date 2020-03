Hacia dónde va el fútbol de Sudamérica sin el potrero

Sobre la premisa de que el fútbol europeo le ganó terreno en el contexto mundial a esta porción del continente, la Conmebol editó un manual de "estrategias para selecciones juveniles" y procedimientos para emplear en la niñez

Cuando a Pacho Maturana le propusieron formar parte de la mesa de expertos para definir “Estrategias de para selecciones juveniles de Conmebol”, los motivos de la convocatoria no le causaron gracia. “Cuando escuché que los europeos nos llevaban ventaja, me cosquilleó el cuerpo y me sentí incómodo. Lo dijo Alejandro Domínguez y no le dije nada porque es el presidente (de la Conmebol). Resulta que años después los europeos convirtieron un mundial en una Eurocopa”, recrea el entrenador en la presentación del resultado final de ese proyecto que se convirtió en libro.