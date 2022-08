-¿Por qué decidió ser candidato?

-Me invitaron algunos socios. La actual comisión había decidido no renovar, no se iba a presentar y no había ninguna lista. Vamos a crear un Consejo de Asesores de la presidencia, con los mejores. Los secretarios técnicos volverán a tener sentido de pertenencia con nuestro tan amado club, y en especial el consejo de fútbol.

-¿Cómo está Quilmes hoy?

-En una situación muy compleja. Viene con una deuda de arrastre, está concursado. Tiene un pasivo con acreedores no privilegiados de cien millones de pesos, que hay que empezar a pagar en el mes de mayo del año que viene y que no puede volver a reprogramarse. Y además hay deudas con otros que si tienen privilegios. En la operatoria diaria es de unos quince millones.

La situación es muy compleja. Si alguno de ellos no se pagan, se puede pedir la quiebra y, mediante la ley de salvataje deportivo un fideicomiso desplazaría a la comisión directiva. Estamos a esto de la quiebra, pero trabajando mucho para que, en poco tiempo, el concurso sea un lamentable recuerdo.

-¿Cómo piensan lograrlo?

-Ya hemos conversado con las grandes marcas de la ciudad, de argentina e internacionales para ser parte de este proyecto que en breve se hará realidad. Quilmes tiene una estructura muy grande. Hay que llevarlo a ser un club de Primera en todos los sentidos, tiene todaslas condiciones para serlo. Tiene que tener una escuela. Hay que levantar al fútbol, el básquet, el voley que es muy importante. Hay que fomentar toda las actividades. El predio de Alsina y Lora, por ejemplo, tiene un montón de espacio, hay que explotarlo comercialmente, El estadio centenario tendrá remodelaciones que ya están habladas con el main sponsor, será único en la ciudad.

-Llama la atención que haya menos de cinco mil socios en condiciones de votar.

-Es una barbaridad que Quilmes tenga tan poca gente para votar. Hay que hacer una fuerte campaña. Los chicos que juegan inferiores tienen que ser socios, los padres también. Hay que invitarlos a que vengan a los partidos. Además, eso generaría un sentido de pertenencia. Es el decano del fútbol argentino.