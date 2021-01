Hernán Crespo: "Quiero que disfruten el partido"

El entrenador del conjunto de Florencio Varela expresó su felicidad por el momento que atraviesa el Halcón: " Para un amante del fútbol desde chiquito, como lo soy yo, ser parte de este evento es un orgullo", manifestó.

“hoy disfruto más por los ojos, por lo que hacen en el campo de juego. Lo vivo como un apasionado del fútbol” pic.twitter.com/Yi4urexu6G — Defensa y Justicia (Seguí cuidandote) (@ClubDefensayJus) January 22, 2021

"A diferencia de cuando jugué la final de la Libertadores siendo menor de 21 años, hoy con otra edad quizás disfrutás más por los ojos, por verlos a ellos dentro de la cancha", aseguró el DT, y luego añadió: "quiero que disfruten el partido y que no pierdan aquello que los llevó hasta acá".

En tanto, el ex futbolista campeón de la Copa Libertadores con la camiseta de River, analizó el juego de Lanús y el posible desenlace de la final: "No me llamaría la atención que el partido lo defina alguien inesperado",advirtió para luego desarrollar: "Nosotros tenemos al goleador de la Copa y es inevitable aplaudirlo. Lanús, por su parte, tiene una gran facilidad para llegar al gol de cualquier manera. Igualmente, nosotros también llegamos con mucha gente, pese a tener a nuestro gran delantero".

En cuanto al planteo que utilizará para enfrentar al Granate, Crespo afirmó que "más allá de la táctica y la estrategia, hemos demostrado que podemos jugar con tres en el fondo, o con cuatro, y con dos, tres o cuatro delanteros. Acá lo que nunca se perdió fue la identidad. Defensa y Justicia siempre quiso ser protagonista, dueño de su destino, independientemente del módulo táctico”.

"Interpretamos siempre el partido como una gran oportunidad para demostrar quiénes queremos ser y dónde queremos posicionarnos. Esto nos fortifica, nos acrecienta los objetivos. Pero lo manejamos de la misma manera. No hay mucho para variar”, adelantó el entrenador de 45 años.

Por último, inevitablemente fue consultado por los rumores que lo relacionaban con una posible llegada a Independiente: "Aprendo a convivir con los rumores de manera simple. Trato de hacer las cosas lo mejor posible, profundizar una idea para que los jugadores tengan soluciones dentro del campo. El resto de lo que pase puede llegar a ser una consecuencia, no me modifica. Debuté a los 18 y tuve que ir conviviendo con este tipo de comentarios. Tengo que tener serenidad sin involucrarme. El resto es parte del juego periodístico y es lógico. Es normal que, por el modo en que juega Defensa y Justicia, todos seamos apetecibles".