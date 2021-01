Hugo Gatti: "Cada vez que no juega Messi, el Barcelona gana"

"Yo dije que cada vez que no juega Messi, el Barcelona gana. Porque el Barcelona saca otro juego", expresó el Loco Hugo Gatti en el programa futbolístico español “El Chiringuito”. Y, por si no alcanzar, añadió: "Yo digo que cada vez que no juega Messi, el Barça saca fuerzas y gana".

Por sus declaraciones sobre Lionel Messi en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/wIR0RWyXAW — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 25, 2021

"El otro día ganó un partido sobre la hora, con ese negrito que juega bien(refiriéndose al triunfo por 2-0 ante Cornellà, en el que el jugador francés, Ousmane Dembélé marcó uno de los goles). Y si estaba Messi, por ahí no ganaba. La clavó ahí y la ganó el negrito, campeón. Le regalaron dos penales. El portero, que parecía más bien un aviador, atajó dos penales fenomenales. Y si el equipo iban a los penales, perdían", afirmó Gatti.

También, el Loco comparó a la Pulga con un jugador del Real Madrid. "Sigo pensando que (Eden) Hazard está a la altura de Messi. Que puede ser mejor que Messi, pero no ha jugado. Ahora está levantando", dijo. Y agregó: "Sí. Si levanta y se saca ese problema mental de lesiones, sí. Y más este Messi de hoy, que no es el Messi de hace un año atrás o dos. Puede ser la carta del triunfo del Madrid. Pero hay que ver cómo está. Ahora levantó".

Cabe destacar que sin Messi en cancha, el Barcelona ganó cuatro partidos (frente a Dinamo de Kiev, Ferencváros, Cornellà y Elche) y empató dos (Eibas y Real Sociedad) en la actual temporada

Hugo Gatti

Hugo Orlando Gatti es un exfutbolista argentino. Jugaba como arquero y su primer equipo fue Atlanta. Su último club antes de retirarse fue Boca Juniors.

Es poseedor de dos récords del fútbol argentino: el de mayor cantidad de partidos disputados en la Primera División (765 partidos) y el de mayor cantidad de penales atajados (26 en total, compartido con Ubaldo Fillol).

Es considerado uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol argentino y uno de los grandes ídolos de la historia de Boca Juniors, en donde conquistó 6 títulos.

Actualmente reside en el barrio de Salamanca de la ciudad de Madrid. Suele participar en programas deportivos, tanto de España como de Argentina.