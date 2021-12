Hugo Moyano: "No hay nada que conciliar"

Moyano, quien asistió por la tarde al sorteo de la Copa Argentina realizado en el predio de la AFA en Ezeiza, evitó responder a los dichos de Doman sobre la impugnación a su lista por haberse presentado fuera de término, y sostuvo que "la que debe decidir es la justicia, que tiene que dejar sin efecto la cautelar que suspendió las elecciones".

"No me presto a situaciones que confunden y al show que proponen otros. En Independiente hay normas para el acto electoral y hay que cumplirlas, como sucede en otras actividades. El que no las cumple, debe quedar afuera de esa participación y eso es así para todos", agregó el dirigente sindical.

En cuanto a la posibilidad de conciliar con Doman, sin nombrarlo Moyano señaló que "no hay nada que conciliar, hoy hubo otra audiencia y lo que esperamos es que la justicia deje sin efecto una cautelar que no tiene sentido".

"El club presentó todos los papeles que demuestran que la presentación se hizo fuera de término y otras irregularidades que también están documentadas. Los socios queremos votar con nuestro reglamento, no con los inventos sobre la marcha que proponen otros", concluyó.