Huracán: Esteban Rolón habló tras el debut de Kudelka

"Nos estamos adaptando lo más rápido posible a lo que quiere el nuevo entrenador, recién llevamos una semana de trabajo", comentó el mediocampista.

Huracán tiene ocho puntos en la tabla de la Zona B, con una sola derrota en la primera fecha. "La idea es seguir haciendo bien lo que estábamos haciendo bien y ajustar los aspectos flojos. Tal vez con este entrenador se apunte más a tener la posesión de la pelota", reconoció el futbolista.

Además el jugador de 26 años recordó el interés de Boca por él en el último mercado de pases: "Fue una motivación personal que Boca me buscara y me generó cierta necesidad de estar a la altura. Si a mí me quiere Boca, no puedo fallar, no puedo errar pases, tengo que estar a la altura. Me genera mucho respaldo y estoy muy agradecido cuando escucho que gente relacionada al fútbol habla bien de mí. Me da a entender que voy por buen camino”.

A pocos meses de un nuevo mercado de pases, Rolón afirmó: "No pienso en eso todavía, estoy con la cabeza en el domingo".

Huracán visitará ese día a Newell's Old Boys en Rosario por octava fecha de la Copa de la Liga. El encuentro se disputará a las 14.