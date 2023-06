Huracán lo perdió en el final y peligra la continuidad de Battaglia

Con poco, Gimnasia hizo méritos para llevarse el partido, por lo que el resultado es justo. Sobre todo en el primer tiempo y para irse al descanso en ventaja, pero no fue eficaz, algo fundamental sobre todo cuando las chances no abundan. Es que el partido se jugó mayormente en el medio, porque Huracán priorizó el orden para no sufrir abajo, y porque el Lobo careció de ideas.

En ese escenario, el Globo se volvió un equipo lento y previsible debido al exceso de orden, por lo que le costó horrores pisar el área. Solo cuando Gauto se liberó para no estar tan marcado y se tiró al medio o se abrió a la derecha para conectar con Gudiño los quemeros lograron arrimarse, pero sin más que un par de centros.

Gimnasia parecía tener un solo plan: dársela a Benjamín Domínguez y que él rompa la defensa con su gambeta. A veces lo logró -y cuando lo hizo hizo temblar al Globo-, pero también volvió fácil de anticipar los movimientos, y eso le permitió a Huracán cortar muchos pases en el medio y salir.

De todos modos, el Tripero logró tener tres chances claras: la mejor fue un tiro libre de Lescano que Chaves sacó del ángulo. También, remates de larga distancia de Napolitano y Miramón. Lo único de Huracán fue un disparo de Cóccaro, estando sin ángulo, y que fue a las manos de Durso.

El segundo tiempo siguió la misma tónica, pero el correr de los minutos fue abriendo cada vez más el partido en cuanto a los espacios que ambos equipos dejaban al comenzar a arriesgar un poco más. Así y todo, ninguno de los dos pudo concretar lo que parecía insinuar, pero no dentro del área, sino a la hora de crear ocasiones.

Claro, ambos equipos tienen poco en los titulares, y menos todavía en las alternativas, por lo que los cambios tampoco modificaron el trámite. Si no era por chispazos de Domínguez en el local y de Gauto en el visitante, no pasaba nada. Hasta que en una acción aislada sobre el final, Gimnasia logró juntar un par de pases y meter la pelota en el área, y Tarragona de cabeza no perdonó.

Huracán, en caída libre: nueve partidos sin ganar entre Liga Profesional y Copa Sudamericana, siete con Sebastián Battaglia, que consiguió tres empates y cuatro derrotas, todas al hilo. El Globo, que está penúltimo junto con Vélez y Banfield en el torneo, recibirá a Newell's en la próxima fecha, mientras que el Lobo, en mitad de tabla, visitará a Central Córdoba.