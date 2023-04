Huracán mostró un cambio de actitud y se lo dio vuelta a Arsenal

El conjunto de Parque Patricios cambió insultos por aplausos en diez minutos. Es que después de recibir un baldazo de agua fría a los 14, cuando el Arse se puso en ventaja por un golazo de Santiago Toloza, dio vuelta la página, encontró paz y fútbol, y remontó el marcador.

El empate cayó justo cuando la gente pedía con ese cántico popular que los jugadores pongan huevo, que no 'jugaban con nadie'. Y ese "nadie" se refería a un rival que está en puestos de descenso directo a la segunda categoría del fútbol argentino. Igual, el muerto no podía reírse del degollado: Huracán no ganaba desde la cuarta fecha.

Casi sin sentir esa presión, el dueño de casa fue a buscar lo que necesitaba. A los 18 minutos, cuatro más tarde del grito de Arsenal, lo igualó el uruguayo Cóccaro después de un saque largo del arquero Lucas Chaves y una pelota que ganó Juan Gauto para asistir luego al Zorro, quien definió de frente al arco.

Ya más acomodado y sin tanto reproches desde las cuatro tribunas, el Globo tomó vuelo y lo ganó en las alturas. A los 28, Santiago Hezze se elevó en un tiro libre y metió un cabezazo letal que estableció el 2-1.

La serenidad que gozaba Huracán casi se pincha en el segundo tiempo. El VAR advirtió una mano de Fernando Tobio, el árbitro revisó y cobró penal, pero Chaves apareció para salvar las papas. El arquero del local le atajó, en dos tiempos, un débil remate a Lauaro Guzmán.

Entonces respiró todo Huracán y también Diego Dabove, que con el triunfo se aseguró seguir sentado en el banco de suplentes tras una semana en la que se puso en riesgo su cargo y cortó una racha de nueve fechas sin ganar.