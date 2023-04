River: comienza la reserva de entradas para el Superclásico

En primera instancia, la reserva será exclusivamente para los socios que no estén abonados a Tu Lugar en el Monumental. Luego, a las 17, el remanente de lugares se ampliará para los integrantes de la Comunidad Somos River, mientras que se estima que no habrá venta de entradas para los no socios.

El sistema de canje y compra de plateas y cabeceras tendrá un margen de tiempo de tres horas y se realizará con los requisitos habituales de la cuota al día y el River ID. No necesita otro trámite adicional ya que la entrada se carga en el carnet para ingresar al estadio el domingo.

Las localidades que queden disponibles serán para los socios de Somos River y arrancará a las 17 hasta agotar la disponibilidad de los 83.197 lugares que tiene habilitados el estadio con las últimas reformas que se inauguraron este año.

El partido será el primer Superclásico de River con Martín Demichelis como entrenador luego de haber asumido la conducción del equipo a finales del año pasado en reemplazo de Marcelo Gallardo.