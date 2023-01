Huracán pierde otro titular pero ya tiene a su reemplazo

Garré, que estaba a préstamo desde Racing hasta fin de año, rescindió el contrato para irse a jugar al Krylia Sovetov, de Rusia. Si bien el club de Parque de los Patricios recibirá un resarcimiento económico por la interrupción del vínculo, debió salir rápidamente a buscarle un sustituto.

Y ese es Walter Mazzanti, extremo de 26 años que llegará desde el Huachipato de Chile, a préstamo por un año con cargo y opción de compra. Huracán, que lo había buscado en mercados anteriores, todavía con Frank Darío Kudelka como DT, le ganó la pulseada a la Universidad de Chile, que también lo quería.

Mazzanti, surgido de Tigre y con pasado en Comunicaciones y Atlanta, arribará en las próximas horas para realizarse la revisión médica, firmar el contrato y ponerse a las órdenes de Diego Dabove.

Con él, ya son seis los refuerzo del Globo: Fernando Torrent, Gastón Sauro, Joaquín Novillo, Lucas Castro y Valentín Burgoa, los anteriores. Ahora, Dabove pretende sumar otro centrodelantero, y con eso se bajaría del mercado de pases.

¿Qué pasa con Lucas Merolla?

El Flaco, que queda libre en seis meses, quiere emigrar y desde la dirigencia le prometieron que lo venderán. Sin embargo, para ello los directivos pretenden que primero el central zurdo de 27 años renueve su contrato para no correr riesgos de que se termine yendo con el pase en su poder.

Merolla, que recibió sondeos de Boca, River y equipos del exterior, no quiere irse sin dejarle plata al club, pero por ahora no pone la firma. En caso de no renovar, en Huracán no descartan marginarlo del plantel, pese a que sea el capitán.