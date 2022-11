Sin embargo, uno de los máximos ídolos de la historia del club apareció en la escena con un curioso comentario. "Desde que me fui de Francia todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar... Francia me necesita pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda, porque no tienes a Dios", tiró Zlatan Ibrahimovic.

La sorpresiva frase fue en una entrevista a Canal+. Fiel a su estilo, el delantero sueco de 41 años, que actualmente juega en el Milan, generó la risa instantánea del entrevistador y por supuesto que rápidamente sus dichos recorrieron el mundo. Alejado de las canchas por una operación en la rodilla para la reconstrucción de los ligamentos realizada en mayo, Zlatan volvió a aparecer en escena y no por algún gol espectacular.

El tridente está en su mejor momento desde que fue conformado en agosto del 2021, con la llegada del astro argentino. En lo que va de la temporada, sumando todas las competencias, entre los tres suman... ¡43 goles en 18 partidos!

Ibrahimovic jugó en PSG entre 2012 y 2016, completando 180 partidos y convirtiendo 156 goles. Además, ganó 12 títulos y fue una de las primeras estrellas que arribaron a la institución parisina desde que los jeques árabes compraron el club. Luego pasó por el Manchester United, Los Ángeles Galaxy y volvió al Milan en 2020, donde se consagró campeón de la Serie A 2021/2022 tras una década sin ganar el Scudetto.