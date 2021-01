Independiente, con chances tras el empate de Boca y River

Tenía que ser un empate y finalmente ese fue el resultado que le permitió a los dirigidos por Lucas Pusineri encarar el partido de esta tarde a las 17:10 con Arsenal con la oportunidad de superar a Xeneizes y Millonarios en la última fecha.

Un triunfo frente a los de Sarandí -que ya no tienen posibilidades matemáticas de alcanzar la punta- dejaría al Rojo con 6 puntos, dos menos que Boca y Ríver, por lo que dependerá no solo volver a ganar en la última fecha frente a River sino también esperar que Boca pierda ante Argentinos Juniors -o por lo menos que no gane y esperar una buena diferencia de gol a su favor- para clasificar para la final del torneo.

independiente-arse (1).jpg Independiente recibe a Arsenal en el Libertadores de América

Esa clasificación cuenta con un aditamento especial para los de Avellaneda, ya que la Copa Maradona le otorgaría el pasaje a una Copa Libertadores que hace 36 años le es esquiva, a pesar de que se mantiene desde hace más de cuatro décadas como el club que más veces se alzó con el trofeo continental.

En el Libertadores de América, Independiente se prepara para revertir una tabla de posiciones que había comenzado adversa (dos derrotas consecutivas ante Huracán y Boca en partidos que empezó en ventaja) con la probable formación de Sosa; Bustos, Franco, Barboza, Ortega; Lucas Romero, Lucas González; Andrés Roa, Menéndez, Velasco y Silvio Romero.

Por su parte, Arsenal alistaría a Gagliardo; Carabajal, Pereyra, Suso, Castro; Candia, Pico, Méndez , Antilef; Albertengo y Pons.