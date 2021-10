Independiente: Daniel Montenegro es el nuevo asesor deportivo

Después de haber presentado un proyecto que no prosperó para ser mánager del club y de tener varios acercamientos en el Rojo, el "Rolfi" aceptó la propuesta de los dirigentes y desde este jueves asumirá en su nuevo cargo, al menos hasta diciembre, mes en el que habrá elecciones.

La idea de los directivos de Independiente es que Montenegro trabaje hasta diciembre y luego, en caso de continuar la misma línea política, sea ratificado como mánager. Sin embargo, Rolfi aseguró que le gustaría quedarse pase lo que pase en las urnas, porque " "Sólo pienso en colaborar, nada más".

"Voy a asesorar, ayudar, colaborar. Independiente está en un momento donde se necesita que se colabore. Voy a dar una mano para resolver temas hasta diciembre. Nada de hablar de política, nada de nada. Sólo pienso en ayudar y colaborar en estos dos meses que quedan", afirmó en Presión Alta, programa de TYC Sports en el que se desempeñaba como panelista.

Por último, aclaró: "No soy partícipe de las elecciones. Ellos lo saben. Si fuera de esa manera, me postularía para uno. No es mi idea. Sólo pienso en ayudar, nada más. Ellos lo entendieron de esa manera". Y culminó: "No me metí en política nunca y nunca lo voy a hacer".