Será contra Ciudad de Bolívar, en La Plata, por los 32avos de final. El entrenador de la Reserva y ex ayudante de campo de Julio César Falcioni en el Rojo tiene dos buenas noticias: Mauricio Cuero y Edgar Elizalde entrenaron a la par y podrán estar el sábado.

El extremo colombiano dejó atrás un desgarro del recto anterior en el cuádriceps de la pierna derecha sufrido en los entrenamientos a fines de febrero, pero no sería tenido en cuenta por Monzón, aunque sí podría formar parte de la nómina.

Mientras que el defensor uruguayo, que puede desempeñarse como zaguero central o lateral izquierdo, fue operado por una rotura de los meniscos de su rodilla izquierda, y aunque se estipuló que iba a tener cerca de ocho semanas de recuperación, el período se hizo más corto por la evolución favorable del ex Pescara. A diferencia de Cuero, Elizalde sí es considerado, y si está bien, no se descarta que hasta sea titular.

En otros términos, Monzón subió a los entrenamientos del plantel profesional a cinco juveniles de Reserva: Julian Romero (ya debutó en Primera), Rodrigo Atencio, David Martínez, Bernardo Lorenzetti y Nicolás Castagno.

'Chila' Márquez ya tiene fecha de operación

Rodrigo Márquez será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves por el médico Gustavo Ríos por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que sufrió en un entrenamiento. Luego de eso tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.

Guede, el único que sigue en pie

Pablo Guede es el único entrenador de la amplia lista de primeras opciones que barajó la dirigencia que aún no descartó ser el nuevo entrenador de Independiente. Si bien desde lo económico no es sencillo, y el ex técnico de Málaga habría pedido que le aseguren entre tres y cuatro refuerzos para mitad de año, algo que en el Rojo no están en condiciones de garantizar por el contexto económico del club y la inhibición del América de México por Cecilio Domínguez, es hoy por hoy el nombre más firme que suena en Avellaneda.

Así como Gustavo Alfaro y Gerardo Martino ya habían dicho que no, en las últimas horas Diego Alonso, Antonio Mohamed y Ariel Holan también rechazaron la oferta de Independiente. Si lo de Guede no prospera, las alternativas comenzarán a escasear, por lo que no se descarta darle la oportunidad a Monzón.