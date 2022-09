Independiente: habilitaron las tres listas y habrá elecciones

Doman había denunciado la situación a través de las redes sociales, pero finalmente al mediodía recibió la confirmación y podrá participar de las elecciones. "Me avisaron por mensaje que nos bajaban la lista, finalmente terminó bien. La gente de la Junta Electoral me invitó a subir al primer piso de la sede y me explicaron todo, que la lista estaba habilitada", expresó el propio Doman (foto) en declaraciones a C5N.

En definitiva Javier Mazza (oficialismo, Agrupación Independiente); Fabián Doman (Unidad Independiente) y Claudio Rudecindo (Gente de Independiente), son los candidatos habilitados para competir en los comicios. del domingo 2 de octubre en la sede de Avenida Mitre 470 en Avellaneda, de 9 a 18, con un padrón de 48.666 socios habilitados.