Independiente jugó dos amistosos contra Sarmiento: un empate y un triunfo

Fueron dos encuentros de 70 minutos, divididos en un tiempo de 45' y otro de 25', ambos disputados en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini (a puertas cerradas, claro está).

El primer duelo terminó con un empate 1-1, con goles del ingresado para el complemento Diego Tarzia para el Rojo, y de Agustín Fontana para el Verde de Junín. Las formaciones del primer choque fueron:

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla (Diego Tarzia), Felipe Aguilar, Fernando Da Rosa, Edgar Elizalde, Adrián Spörle; Lucas González, Jhonny Quiñonez, David Martínez; Gabriel Avalos y Matías Giménez.

Sarmiento: Fernando Monetti; Elías López, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Diaz; Alfredo Amarilla, Fernando Godoy, Federico Paradela (Maico Quiroz), Sergio Quiroga (Pablo Pérez); Lisandro López (Facundo Ferreyra) y Agustín Fontana.

GEDMZjNWsAEVweu.jpg Postal del primer encuentro entre Independiente y el Verde (Prensa Sarmiento).



Carlos Tevez apostó por una línea de cinco defensores, sistema que ha utilizado a lo largo de la Copa de la Liga Profesional, sobre todo cuando jugó de visitante. La noticia fue la ausencia de Alexis Canelo por una molestia en la rodilla.

Mientras que en el segundo, los de Avellaneda se impusieron por un contundente 4-1, gracias a los tantos de Ignacio Maestro Puch, Santiago Toloza (quien volvió a jugar tras su lesión en el tobillo), Braian Martínez y Federico Mancuello. Manuel Mónaco convirtió para los dirigidos por Sergio Rondina. Los equipos formaron con:

Independiente: Diego Segovia; Julio Buffarini, Joaquín Laso, Ayrton Costa, Damián Pérez; Braian Martínez, Iván Marcone, Federico Mancuello, Santiago Toloza (Atencio); Alex Luna (Javier Ruiz) e Ignacio Maestro Puch.

Sarmiento: Josué Ayala; Jeremías Vallejos, Diego Calcaterra, Santiago Morales, Nahuel Gallardo; Manuel Mónaco, Maico Quiroz, Yair Arismendi, Joaquín Gho; Lautaro Cerato y Alan Marinelli.

GEDf6amXwAASLMm.jpg Postal del segundo partido: victoria 4-1 de Independiente (Prensa Sarmiento).



Franco Paredes, el nuevo defensor apuntado por Independiente

Tevez pretende sumar un lateral derecho y uno o dos zagueros centrales. Y luego del amistoso de esta mañana, en el cuerpo técnico del Rojo causó buenas sensaciones Franco Paredes, futbolista de 24 años que llegó a Sarmiento a mediados del año pasado, y que está a préstamo desde River hasta fin de año. Puede jugar de '2' o de '4'.

Su nombre aparece luego de que se caigan varias de las alternativas que tenía Independiente para potenciar el sector defensivo: Carlos Izquierdoz no saldrá del Sporting Gijón español, Alan Franco se complica por las pretensiones económicas de Sao Paulo y el contrato del futbolista, y Leonardo Morales renovará su vínculo en Gimnasia de La Plata.

franco-paredes-sarmiento.jpg Franco Paredes, defensor de 24 años de Sarmiento de Junín.

Hasta el momento, el Rojo cuenta con seis refuerzos: Adrián Sporle, Johnny Quiñónez, Alex Luna, Ignacio Maestro Puch, Gabriel Ávalos y Gabriel Neves, el último en sumarse. “Lo que me convenció fue hablar con Carlos (Tevez) y saber que venía a un club grande”, afirmó el mediocampista luego de realizarse la revisión médica.

El uruguayo llegó a préstamo por un año desde San Pablo y con una opción de compra cercana a los tres millones de dólares. “Me gustan los desafíos. Tengo ganas de jugar y sentirme valorado, porque en el último tiempo me había quedado un poco atrás”, resaltó, Y completó: “La temporada la terminé hace un mes y aunque no es lo mismo, me entrené por mi cuenta. Estoy bien y espero ponerme rápido a punto. Quiero estar a disposición lo antes posible para que puedan contar conmigo”.

Embed LAS PRIMERAS PALABRAS DE GABRIEL NEVES COMO JUGADOR DE INDEPENDIENTE: el futbolista uruguayo habló sobre Tevez, Alan Franco y lo que significa el Rojo.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/WHwLLj8mGo — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2024

A su vez, sufrió nueve bajas: Tomás Pozzo (Godoy Cruz), Agustín Mulet (volvió a Vélez), Javier Báez (libre a Cerro Porteño de Paraguay), Martín Sarrafiore (libre), Martín Cauteruccio (libre a Sporting Cristal de Perú), Baltasar Barcia (Criciúma de Brasil), Renzo Bacchia (Racing de Uruguay), Patricio Ostachuk (préstamo a Deportivo Maipú), Agustín Quiroga (préstamo a Platense). En las próximas horas se confirmaría la cesión de Rodrigo Atencio a Central Córdoba.