Independiente: Leandro Stillitano está en la cuerda floja

Independiente ganó un solo partido en la Liga Profesional y el DT tiene cada vez menos margen: la CD analiza tomar otro rumbo si el Rojo no vence al Guapo.

En Independiente el clima está cada vez más caliente: la situación económica no da tregua, los resultados no aparecen y no se ve un funcionamiento ni una idea en el equipo, y los hinchas van perdiendo la paciencia. La dirigencia analiza una medida drástica: si el Rojo no le gana a Barracas, ¿fin de ciclo para Leandro Stillitano?